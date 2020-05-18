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  3. 18 Mayıs 2020 16:13

O ülkeler arasına Rusya'da katıldı!

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan koronavirüs salgının nereden yayıldığını araştırmak üzere sunulacak olan karar tasarısına Rusya'da destek verdi.

O ülkeler arasına Rusya'da katıldı!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun (WHA) bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

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O ülkeler arasına Rusya'da katıldı!

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

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O ülkeler arasına Rusya'da katıldı!

Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı "sorumsuzca davranmakla" suçlamış ve bunun "salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

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O ülkeler arasına Rusya'da katıldı!

Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.

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