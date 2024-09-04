Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi

Hafta sonu oluşan obruktan sonra evde çatlakların oluştuğunu ifade eden ev sahibi Mehmet Ali Bayrak, "Cumartesi günü öğle saatlerinde büyük bir gürültü oldu. Yakın bölgede bir obruk oluştu. Evimizde çatlaklar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. (DHA)