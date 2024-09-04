  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi

Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile tahliye edildi.

Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi - Resim: 1

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Yeni oluşan obruk nedeniyle Çayır mevkisinde bulunan Mehmet Ali Bayrak’a ait tek katlı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. 

1 / 6
Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi - Resim: 2

Sarsıntının ardından evde bulunanlar kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

2 / 6
Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi - Resim: 3

Jandarma evdekileri tahliye ederken, AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. 

3 / 6
Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi - Resim: 4

Hafta sonu oluşan obruktan sonra evde çatlakların oluştuğunu ifade eden ev sahibi Mehmet Ali Bayrak, "Cumartesi günü öğle saatlerinde büyük bir gürültü oldu. Yakın bölgede bir obruk oluştu. Evimizde çatlaklar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. (DHA)

4 / 6