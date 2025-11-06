Obrukların oluştuğu, duvarların çatladığı ilçe diken üstünde! AFAD ekipleri bölgede
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen obruklar ve bazı evlerin duvarlarındaki çatlaklarla ilgili AFAD ekipleri inceleme başlattı. Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, ''Burada oluşan yarıklar bir fay hattı mı yoksa susuzluktan kaynaklı bir doğa olayı mı yapılan inceleme sonrası belli olacak'' dedi.
Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi Çiçeklikaya mevkiindeki bir elma bahçesinde, yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar meydana geldi. Obrukların çevresinde toprakta çökme izlerine rastlanırken, bahçe içerisinde yer alan evin duvarlarında da gözle görülür çatlaklar oluştu.
Olayın ardından bölgeye gelen Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, alanda ön inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde obrukların çevresinde zemin deformasyonu ve yapı duvarlarında ilerleyen çatlaklar bulunduğu belirlendi.
AFAD teknik ekibinin bölgede başlattığı detaylı incelemelerin bugün de devam ettiği öğrenildi. Ekipler, obrukların çevresinde ve çatlakların oluştuğu yapılarda ölçüm ve gözlem çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, ön değerlendirmelerin ardından bölgede "jeolojik ve zemin etüt çalışmaları" yapılacağını bildirdi.