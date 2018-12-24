Ocak ayında emekliye bin 910 TL
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ocakta yüzde 10.65-11.50 zam görünürken, en düşük maaş 2000 öncesi emekli olan SSK’lıda bin 910 liraya çıkabilecek.
Tüm emeklilerin gözü ocak zammında. 12.3 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz-aralık (6 aylık) enflasyonu oranında zam alacak.
Zam oranları için 2018’in ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklenirken, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Geriye sadece aralık enflasyon verisi kaldı.