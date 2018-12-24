  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Aralık 2018 11:30

Ocak ayında emekliye bin 910 TL

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ocakta yüzde 10.65-11.50 zam görünürken, en düşük maaş 2000 öncesi emekli olan SSK’lıda bin 910 liraya çıkabilecek.

Ocak ayında emekliye bin 910 TL

Tüm emeklilerin gözü ocak zammında. 12.3 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz-aralık (6 aylık) enflasyonu oranında zam alacak.

1/ 12
Ocak ayında emekliye bin 910 TL

Memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.

2/ 12
Ocak ayında emekliye bin 910 TL

Zam oranları için 2018’in ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklenirken, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Geriye sadece aralık enflasyon verisi kaldı.

3/ 12
Ocak ayında emekliye bin 910 TL

MAAŞLAR NE KADAR ARTAR?

Enflasyon tahminleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10.65 ya da yüzde 11.50 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM