Ocak ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. İşte yeni yılın ilk ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına dair verilerine göre ocak ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2025
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,21 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,14, Amerikan Doları %1,47, BIST 100 endeksi %2,43 ve Euro %2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,14, Amerikan Doları %1,47, BIST 100 endeksi %2,43 ve Euro %2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,53, külçe altın %2,01, Amerikan Doları %3,31, BIST 100 endeksi %4,26 ve Euro %4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.