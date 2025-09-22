  1. Anasayfa
  4. Ocakta unutulan yemek yüzünden ne olabilir ki demeyin! Bakın ne oldu!

Ocakta unutulan yemek 15 katlı apartmanı tahliye ettirdi

Antalya'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle büyük panik yaşayan 15 katlı apartmanın sakinleri sokağa döküldü.

Kaynak: İHA
Yangın, Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3086. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin E bloğunun 8'inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daire sahibinin ocakta unuttuğu yemek nedeniyle başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. 

Olay anında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanlar kapladı.

Üst katlara doğru yükselen dumanlar nedeniyle diğer katlarda oturan daire sahipleri panikle apartmanı boşaltmaya başladı. 

