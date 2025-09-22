Ocakta unutulan yemek 15 katlı apartmanı tahliye ettirdi
Antalya'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle büyük panik yaşayan 15 katlı apartmanın sakinleri sokağa döküldü.
Kaynak: İHA
Yangın, Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3086. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin E bloğunun 8'inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.
1 / 9
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daire sahibinin ocakta unuttuğu yemek nedeniyle başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.
2 / 9
Olay anında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanlar kapladı.
3 / 9
Üst katlara doğru yükselen dumanlar nedeniyle diğer katlarda oturan daire sahipleri panikle apartmanı boşaltmaya başladı.
4 / 9