Öcalan'ı Meclis'e çağıran Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinin sırrı

Gerçek Gündem'in aktardığına göre; Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8'in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor.

Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet'in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği ifade ediliyor.