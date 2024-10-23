Öcalan'ı Meclis'e çağıran Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinin sırrı
MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Meclis'te konuşma yapması için çağrıda bulunduğu grup toplantısında tercih ettiği yüzük ve rozet dikkat çekti. İşte yüzük ve rozetteki sembolün anlamı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' gündemine ilişkin yeni bir çağrı yapan Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" dedi.
BAHÇELİ'NİN YÜZÜĞÜ NE ANLAMA GELİYOR?
Siyaset arenasını hareketlendiren açıklamalar sonrası Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bahçeli'nin hem yüzüğünün hem de rozetinin 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı' olduğu görüldü.
Gerçek Gündem'in aktardığına göre; Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8'in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor.
Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet'in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği ifade ediliyor.
Sekiz ilke ise şunlar:
Merhamet ve şefkat
Sabretmek
Doğruluk
Sır Tutmak
Sadakat
Fakirliğini ve acizliğini bilmek
Cömertlik
Rabbine şükretmek
Sekiz cennet ise şöyle isimlendiriliyor:
Dâri-celal
Dâri-karar
Dâri-selam
Cennetül huld
Cennetül mevâ
Cennetül adn
Cennetül firdevs
Cennetü naim