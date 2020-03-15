ODTÜ mezunu Aslı, kariyerini bırakıp bu işe girdi! Kilosu 75 TL...

'LİF KAYNAĞI OLDUĞU İÇİN BÜTÜN VÜCUDU TEMİZLİYOR'

Kuşkonmazın antioksidan deposu olduğunu belirten Aksoy, "New York'ta tanıştığım kuşkonmaz lezzetiyle bambaşkaydı. Tabağa sunumuyla ve görüntüsüyle beni çok etkiledi. Türkiye'de kuşkonmaz pazarının büyük bir potansiyel olduğunu düşündüm. Araştırmalarım doğrultusunda kuşkonmazın folik asit kaynağı olduğunu öğrendim. Hamileler ve emziren anneler için çok kıymetli bir ürün. Lif kaynağı olduğu için bütün vücudu temizliyor. Kuşkonmaz için tam bir antioksidan deposu diyebiliriz. Pazar fırsatları ve sağlık üzerine olumlu etkileri bir araya geldiğinde kuşkonmaz benim için 'Memleketime dönüp ne üretebilirim?' sorusunun yanıtı oldu" dedi.