Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracıyla uçurumdan yuvarlanan sürücü ve yanındaki, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, off-road tutkunu 23 yaşındaki Ş.B. ile 26 yaşındaki Ş.T. yamaçlardan ilerlemeye başladı.
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Engebeli yollardan ilerleyen off-road aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçlar birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı.
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Bulundukları yerden ilerleyemeyen 2 arkadaş, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine araçla gidemeyen ekiplere, AFAD, Jandarma, JAK, İtfaiye ve UMKE ekipleri seferber oldu.
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Yaralı olarak araçtan çıkartılan 2 kişi, olay yerinin sarp ve engebeli olması nedeniyle Aydın'dan gelen jandarma helikopteriyle bulundukları yerden alındı.
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