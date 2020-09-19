Ofis ortamından sıkılınca üretimine başladı
Antalya'da, yıllarca turizm sektöründe çalışan Tevfik Yalçın, doğadan uzak, kapalı ortam ve stres içinde çalışmaktan sıkılınca kaktüs yetiştirmeye başladı. Kendisi gibi ofis ortamında çalışmaktan sıkılıp yeşillik özleyenlerin masalarına birer kaktüs yerleştirmeyi hedeflediğini anlatan Yalçın, hedefine ulaştığını söyledi.
Antalya'da yıllarca turizm işi yapan metalürji mühendisi Tevfik Yalçın, sürekli ofis ortamında çalışmaktan sıkılınca arayışa girdi. Kendisi gibi kapalı ortamlarda çalışıp doğal yaşamdan uzak kalanları da düşünen Yalçın, bu sayının azımsanmayacak ölçüde olduğundan yola çıkıp bitki üretimi işine girmeye karar verdi.
30 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU 5 SERADA KAKTÜS ÜRETİYOR Peyzaj mimarı eşi Özgü Yalçın'a fikrinden bahseden Yalçın, ondan da destek gördü. Büyük plazalarda toprağa ve bitkiye el sürmeden uzun saatler çalışan iş insanlarının en azından masalarında küçük bir bitki olmasını hedefleyen Yalçın, kaktüs üretimine karar verdi.
Su ve bakım ihtiyacının oldukça az, hem renkli ve çok fazla türü olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki 30 dönümlük arazilerinin yüzde 10'una 5 kaktüs serası kurarak, üretime başladı. Ürettikleri kaktüslerden elde ettikleri tohumlarla farklı yapıda kaktüsler üretmeyi başaran Yalçın, çevrede özgürce uçan arıların da kendisine polen dağılımında yardımcı olduğunu aktardı.