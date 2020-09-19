Ofis ortamından sıkılınca üretimine başladı

Su ve bakım ihtiyacının oldukça az, hem renkli ve çok fazla türü olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki 30 dönümlük arazilerinin yüzde 10'una 5 kaktüs serası kurarak, üretime başladı. Ürettikleri kaktüslerden elde ettikleri tohumlarla farklı yapıda kaktüsler üretmeyi başaran Yalçın, çevrede özgürce uçan arıların da kendisine polen dağılımında yardımcı olduğunu aktardı.