Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşından beri akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Y. intihar etmişti. Cinsel istismar suçundan yargılanan V.T.'nin (68) tutuklu olarak yargılandığı 4'üncü duruşmasının ardından acılı anne Hülya Oya Y., gözyaşlarını tutamadı.
Çorlu'da 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, intihar etti.
Emre Y.'nin intiharından 1 ay önce, ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T.'nin 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı, V.T. ile yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.
Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan V.T., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 3 ay sonra görülen ilk duruşmada da tahliye edildi.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de yakalanarak, yeniden tutuklandı.