Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

Emre Y.'nin intiharından 1 ay önce, ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T.'nin 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı, V.T. ile yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.



