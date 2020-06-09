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  3. 09 Haziran 2020 18:10

Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşından beri akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Y. intihar etmişti. Cinsel istismar suçundan yargılanan V.T.'nin (68) tutuklu olarak yargılandığı 4'üncü duruşmasının ardından acılı anne Hülya Oya Y., gözyaşlarını tutamadı.

Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

Çorlu'da 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, intihar etti.

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Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

Emre Y.'nin intiharından 1 ay önce, ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T.'nin 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı, V.T. ile yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

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Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan V.T., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 3 ay sonra görülen ilk duruşmada da tahliye edildi.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de yakalanarak, yeniden tutuklandı.

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Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden annenin kahreden görüntüleri

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Tutuklu sanık V.T. bugün görülen 4'üncü duruşmaya, Çanakkale Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık ve mağdur avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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