Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı

Evlerinin yaklaşık 50 metre uzaklıktaki markete sığınan kadının arkasından bıçakla gelen oğlu market içerisinde de saldırmak istedi. O esnada markette bulunan izinli polis memuru gencin elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Ülkü T, hastaneye kaldırılırken İ.T, ise gözaltına alındı.