Oğlu tarafından darp edilen annenin yürek yakan feryadı

“Allah bu evladın canını alsın”

Annenin oğluna isyanı yürekleri dağladı: Allah bu evladın canını alsın

Oğlu tarafından darp edilen anne Gülveren D. (63) ise sokakta kaldırım üzerinde oturarak gözyaşlarına boğuldu. Öz oğluna isyan eden anne Gülveren D., “Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım. Çoluğumu, çocuğumu kurtarsın kurban olduğum Allah. Çocuk işten geliyor, çocuğa sayıp sövüyor. Hücum ediyor çocuğa. Eziyet ediyor, bıçak, silah. Boşla oğlum dedim, bana bir tokat vurdu da ben şikayetçi değilim. Çocuklarımı bıraksın ben istemiyorum” diye gözyaşları içinde feryat etti. Darp edilmesi üzerine olay yerine polis ekiplerince ambulans çağrıldı. Anne Gülveren D.’ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.