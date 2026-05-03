Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Şişli’de 58 yaşındaki bir kadın cezaevindeki oğlunun resmi nikah kıyılmadan yapılması yasak olmasına rağmen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi 25 yaşındaki genç kadını başından vurarak hayattan kopardı. Cinayetin ardından pencereye çıkıp sigara içtiği iddia edilen şüphelinin, emniyetteki kan donduran ifadesi ve geçmişindeki suç dosyası gün yüzüne çıktı.
İstanbul Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tüyler ürperten bir aile faciası yaşandı. 58 yaşındaki M.K., aynı evde yaşadığı oğlunun resmi nikah kıyılmadan yapılması yasak olmasına rağmen dini nikahıyla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki B.Ş.’yi ruhsatsız silahıyla başına iki el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından şüphelinin sergilediği soğukkanlı tavırlar görenleri hayrete düşürdü.
Hırsızlık suçundan 6 yıldır cezaevinde olan H.K.’nin annesi M.K., B.Ş.’oğlunu eşini aldattığını öne sürdü.
Olay günü gelininin telefonunda bazı mesajlar gördüğünü iddia eden M.K., evde çocukların olmadığı bir sırada geliniyle tartışmaya başladı.
Cinayetin hemen ardından pencereye çıkan M.K.'nin çevreye karşı "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" şeklinde bağırdığı ve polisler gelene kadar bir süre pencere önünde sigara içtiği iddia edildi.