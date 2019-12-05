Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !
ABD'de yaşayan 40 yaşındaki kadın öğretmenin, oğlunun arkadaşıyla yüzlerce kez ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmenin skandalın ardından işinden istifa ettiği öğrenildi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Cantonment kentinde yaşayan kadın, iddiaya göre oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girdi.
JE Hall Center adlı okulda çalıştığı öğrenilen kadının, son 11 aydır burada görev yaptığı, ancak skandalın ortaya çıkmasıyla istifa ettiği öğrenildi.
Okul yetkilileri, adının Susan Weddle olduğu öğrenilen öğretmen için "Çizgiyi aşan hiçbir öğretmen için istisna yapmayacağız, bu gibi durumlar tolere edilemez" açıklamasında bulundu.