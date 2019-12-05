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  3. 05 Aralık 2019 10:08

Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !

ABD'de yaşayan 40 yaşındaki kadın öğretmenin, oğlunun arkadaşıyla yüzlerce kez ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmenin skandalın ardından işinden istifa ettiği öğrenildi.

Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !

ABD'nin Florida eyaletindeki Cantonment kentinde yaşayan kadın, iddiaya göre oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girdi.

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Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !

JE Hall Center adlı okulda çalıştığı öğrenilen kadının, son 11 aydır burada görev yaptığı, ancak skandalın ortaya çıkmasıyla istifa ettiği öğrenildi.

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Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !

Okul yetkilileri, adının Susan Weddle olduğu öğrenilen öğretmen için "Çizgiyi aşan hiçbir öğretmen için istisna yapmayacağız, bu gibi durumlar tolere edilemez" açıklamasında bulundu.

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Oğlunun arkadaşıyla yüzlerce defa ilişkiye girmiş !

Açıklamada ayrıca, "Bir öğretmenin, öğrencisiyle cinsel olarak çizgiyi aşması bu meslekteki birinin yapacağı en ciddi hata" denildi.

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