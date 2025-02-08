Oğlunun darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı

Olay, 1 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y.’nin oğlu sokakta tartıştığı bir kişiyi darbetti. Durumu öğrenen darbedilenin babası da, S.Y.’nin oğlunu darbetmeye başladı. Oğlunun darbedildiğini duyan S.Y. silahını alarak sokağa geldi. Buradan tek el ateş açan S.Y. ardından kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silah sesini duyan taraflar dağıldı. Kavga ve ateş açma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.