Oğlunun darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı
İstanbul Kağıthane'de çıkan kavgada oğlunun darbedildiğini öğrenen bir kişi sokak ortasındaki kavgaya silahla ateş açtı. Yaralananın olmadığı olay kameraya yansırken, polis ateş açan şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, 1 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y.’nin oğlu sokakta tartıştığı bir kişiyi darbetti. Durumu öğrenen darbedilenin babası da, S.Y.’nin oğlunu darbetmeye başladı. Oğlunun darbedildiğini duyan S.Y. silahını alarak sokağa geldi. Buradan tek el ateş açan S.Y. ardından kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silah sesini duyan taraflar dağıldı. Kavga ve ateş açma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, S.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.’ye emniyette ifadesinin alınması sonrasında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan S.Y. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.