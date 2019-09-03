Oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı

'PİŞMANIM, EVLENMEK İSTİYORUM'

Cihan A., sorgusunda N.K.'yi eski eşinden kıskandığını, bu yüzden aralarında bir süredir sorun olduğunu söyledi. Olay günü N.K. ile barışmak için dondurma alarak yanına gittiğini ileri süren Cihan A., "Oğluna dondurma verdim. Çocuk sevinerek dondurmayı yemek için hastaneye girdi. Sonra N. ile konuşmaya başladık. 'Bu ilişki biterse ailemin yüzüne nasıl bakarım?' dedim. Bana hakaret etti. 'Hayatımdan çık git' dedi ve eliyle itekledi. Bir an kendimi kaybettim. Beynim döndü. Kişisel korunmam için arkadaşımın dükkanından aldığım ekmek bıçağıyla vurmaya başladım. Bıçağı kaç sefer ve neresine vurduğumu bilmiyorum. Ancak teyzesinin kızının aramıza girdiğini hatırlıyorum. Bütün cadde üzerime saldırdı ve bana vurmaya başladılar. Bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.