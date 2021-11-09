Öğrenci servisi dereye uçtu: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi dereye düştü. Kazada biri öğrenci iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kocaeli Gebze ilçesinde dereye devrilen öğrenci servisindeki biri öğrenci iki kişi hayatını kaybetti.
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Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden öğrenci servisi, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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İlk belirlemelere göre kazada bir öğrenci ile yoldan geçerken servisin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.
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