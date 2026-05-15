Öğrenci servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Söğütlü köyü yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şeref Şahin idaresindeki öğrenci servis minibüsü, Söğütlü köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, servis şoförü Ş.Ş. ile araçta bulunan öğrenciler Ç.Ş. ve Z.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan 7 öğrenci, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kazanın hemen ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)