Öğrenci servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, servis şoförü Ş.Ş. ile araçta bulunan öğrenciler Ç.Ş. ve Z.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan 7 öğrenci, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kazanın hemen ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)