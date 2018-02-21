Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence
Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf öğrencisi aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından darp edildi. Şoke eden görüntüler kameralara yansıdı.
Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf öğrencisi aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından darp edildi.
Olayın ardından oğlunu yurttan alan anne Yıldız Küçük, “Bu olay hangi insanlığa sığar” diyerek tepki gösterdi.
Olay, 18 Şubat’ta meydana geldi. Yurt arkadaşlarını kemer ve fırça sapı ile darp eden öğrenciler yaptıklarını cep telefonu kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.