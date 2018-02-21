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  3. 21 Şubat 2018 13:09

Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence

Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf öğrencisi aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından darp edildi. Şoke eden görüntüler kameralara yansıdı.

Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence

Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf öğrencisi aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından darp edildi.

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Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence

Olayın ardından oğlunu yurttan alan anne Yıldız Küçük, “Bu olay hangi insanlığa sığar” diyerek tepki gösterdi.

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Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence

Olay, 18 Şubat’ta meydana geldi. Yurt arkadaşlarını kemer ve fırça sapı ile darp eden öğrenciler yaptıklarını cep telefonu kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Öğrenci yurdunda inanılmaz işkence

Skandal, dayak yiyen öğrencinin yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

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