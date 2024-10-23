Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi R.K.'nin (25) kalmış olduğu oda içerisinde bulunan çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana geldi.