Öğrencilerin ''barınma'' sorunu başladı: Hangi ilde, ne kadar kira ödeniyor?

Endeksa, kayıt dönemi öncesinde Türkiye’de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi. Endeksa verilerine göre, Temmuz 2024’te bu kentlerin çoğunda kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselse de enflasyon etkisi dikkate alındığında kira bedelleri reel olarak düşüş gösterdi.

Öğrenci yoğun kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şu şekilde: