  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2019 14:16

Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...

Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriyeli uyruklu kişi kimliğini evde unutunca polisler yardımına koştu. Polis arabasıyla eve gidip kimliğini alan öğrenci sınava yetişti.

Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 998 öğrenci 3 merkezdeki 52 salonda 113 öğretmen gözetiminde LGS'nin ilk oturumuna katıldı.

1/ 28
Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...

Adaylar, görevlilerin kontrolünün ardında salona alınırken yoğunluk yaşandı.

2/ 28
Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...

Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu’na gelen Suriye uyruklu Amina Haydar ise kimliğini evde unuttuğu için salona alınmadı.

3/ 28
Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...

Okulda görevli polisler, küçük kızın yardımına koştu. Ekip otosuyla eve götürülen Amira Haydar, kimliğini aldıktan sonra sınava dakikalar kala okula geri getirildi.

4/ 28
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM