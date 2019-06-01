Öğrencilerin sınav heyecanı ! Sınava polis yetiştirdi...
Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriyeli uyruklu kişi kimliğini evde unutunca polisler yardımına koştu. Polis arabasıyla eve gidip kimliğini alan öğrenci sınava yetişti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 998 öğrenci 3 merkezdeki 52 salonda 113 öğretmen gözetiminde LGS'nin ilk oturumuna katıldı.
Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu’na gelen Suriye uyruklu Amina Haydar ise kimliğini evde unuttuğu için salona alınmadı.