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Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyarette bulundu. Öğrenciler, getirdikleri pankartları açıp keplerini attı. Bayrak ise duygu dolu onlar yaşadı.

Kaynak: DHA
Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz - Resim: 1

Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 4-E sınıf öğrencileri, kanser tedavisi görüp mezuniyet törenine katılamayan öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

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Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz - Resim: 2

Sınıf öğretmenlerinin evinin önünde aileleri ile birlikte toplanan öğrenciler, yazdıkları 'Sevgili öğretmenim umut dolu nesiller ardından geliyor', 'Özlendin be Suna Hocam, 'Sizi seviyoruz öğretmenim' pankartları açtı. Öğrenciler müzik eşliğinde gösteri yaptıktan sonra keplerini havaya attı.

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Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz - Resim: 3

Sürpriz karşısında duygulanan Suna Bayrak balkona çıkarak, öğrencilerini alkışladı. (DHA)

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Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz - Resim: 4
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