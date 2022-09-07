Öğretim görevlisine şok tehdit

Bir süre yazıyı sildirmeyeceğini dile getiren K.T., “Yazıyı görenler ışıklarda özellikle okumaya çalışıyor. Anlam veremiyorlar. Bir süre yazıyı sildirmeyeceğim, insanlar görsünler ve ibret olsun; nelerle karşılaşıyoruz, hayvanların yaşantıları ne kadar zor ve gönüllüler ne kadar engelleniyor. Ayrıca ben yerel hayvan koruma görevlisiyim. Yasaya göre hayvanların beslenmesi doğal ihtiyaçları yasal çerçevede belirlenmiştir. Benim yaptığım yasa dışı bir şey yok. Sadece beni ilgilendiren bir olay değil tüm Türkiye'de büyük çevrede yaşanan sıkıntılar. İnsanların destek olmuyorsa bile en azından köstek olmaması lazım" dedi.