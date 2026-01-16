Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu
Adana'da bir ilkokul öğretmen A.G., eski öğrencisinin babası tarafından darbedilerek silahlı saldırıya uğramıştı. Tam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlının Emniyet'te verdiği ifade ve gazetecilere verdiği yanıt olay oldu.
Olay, 12 Ocak günü Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi.
İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G'yi okul önünde beklemeye başladı. M.P., yanına gelen A.G'ye saldırdı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı.
Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine geri döndü.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.