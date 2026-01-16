Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu

İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G'yi okul önünde beklemeye başladı. M.P., yanına gelen A.G'ye saldırdı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı.