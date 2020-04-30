Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Huriye-Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan K.'ye (66) küfür etti. Sultan K. de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine gitti.