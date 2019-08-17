Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı
Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Suriyeli İbrahim Merri, bir müddet sonra suda çırpınmaya başlayıp gözden kayboldu. Ailesinin çağırdığı su altı polisi tarafından gölden çıkartılan ve yaklaşık 25 d
Adana'nın Çukurova ilçesinde ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe gitti. Bir süre sonra Merri serinlemek için göle girdi ancak yüzerken birden batmaya başladı.
Merri'nin yardım istemesi üzerine önce yakınları şaka yaptığını zannettiler. Durumun ciddi olduğunu fark edince de göle girip kurtarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.
Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine su altı polisi geldi. Dalgıç polisler gencin boğulduğu yerde göle girerek arama başlattı. Yapılan aramada bir süre sonra genç bulunarak botla kıyıya çıkartıldı.