 Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı

Adana'nın Çukurova ilçesinde ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe gitti. Bir süre sonra Merri serinlemek için göle girdi ancak yüzerken birden batmaya başladı.