Öksürük sesinden korona hastalarını tespit eden yapay zeka geliştirildi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir grup araştırmacının geliştirdiği yapay zeka ile öksürük sesinden koronavirüs hastaları tespit edilebilecek.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir grup araştırmacının geliştirdiği yeni bir yapay zeka modeli ile belirti göstermeyen Covid-19 hastalarının da belirlenmesi mümkün olabilecek.
MIT'de yürütülen araştırma asemptomatik yani belirti göstermeyen kişilerin koronavirüsün yol açtığı bazı değişimler yaşadığının ve bunun sonucunda bu kişilerin öksürüklerinin normal bir öksürükten farklı olduğunun anlaşılması üzerine odaklandı.
Araştırmacılar modeli on binlerce öksürük sesi örneğinin yanı sıra konuşma esnasında çıkan sesler ile geliştirdi. Yeni öksürük sesleri modele yüklendiğinde, yapay zeka Covid-19 hastası olduğu bilinenlerin öksürüğünü yüzde 98.5 oranında doğru tanımladı.
YAPAY ZEKA MODELİ ASEMPTOMATİK OLANLARI YÜZDE 100 DOĞRU TESPİT ETTİ
Daha da ötesi IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology dergisinde yayımlanan araştırma bulgularına göre modelin koronavirüs testi pozitif çıkan ancak Covid-19 hastalığının belirtilerini göstermeyen kişileri yüzde 100 doğru tanımladığı görüldü.