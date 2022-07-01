Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler geldi
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönüyor.
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk görüntüleri yayınlandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” sete çıktı.
Birsen Altundaş'ın haberine göre; proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.
Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı.
Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gidecek.