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Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni A.Y. (40) hayatını kaybetti. Saldırganın ise kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni A.Y., okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 2

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Y., yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

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Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 3

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

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Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 4

A.Y.’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

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