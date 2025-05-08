Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni A.Y. (40) hayatını kaybetti. Saldırganın ise kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni A.Y., okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
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Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Y., yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.
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İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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A.Y.’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
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