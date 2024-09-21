Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı
Şanlıurfa'da bir ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı İncirlidere Mahallesi'ndeki bir ilkokulda isimleri öğrenilmeyen iki kişi öğleden sonra saat 16.00 sıralarında okul bahçesinde tabancayla havaya rastgele ateş açtı.
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Bu anlar ise okul bahçesinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Çevrede kısa süreli korkuya yol açan magandaların görüntüleri, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Magandaların rastgele tabancalarla ateş ettikleri sırada okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.
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Kısa sürede hızla yayılan videolar, sosyal medya kullanıcıların tepkisine yol açtı. Görüntülerde, okulun bahçesinde yapılan silahlı eylemi gerçekleştiren şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı. (DHA)
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