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Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı

Şanlıurfa'da bir ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı İncirlidere Mahallesi'ndeki bir ilkokulda isimleri öğrenilmeyen iki kişi öğleden sonra saat 16.00 sıralarında okul bahçesinde tabancayla havaya rastgele ateş açtı. 

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Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı - Resim: 2

Bu anlar ise okul bahçesinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı - Resim: 3

Çevrede kısa süreli korkuya yol açan magandaların görüntüleri, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Magandaların rastgele tabancalarla ateş ettikleri sırada okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. 

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Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı - Resim: 4

Kısa sürede hızla yayılan videolar, sosyal medya kullanıcıların tepkisine yol açtı. Görüntülerde, okulun bahçesinde yapılan silahlı eylemi gerçekleştiren şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı. (DHA)

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