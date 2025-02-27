Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.
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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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