Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.