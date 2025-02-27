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Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Kaynak: İHA
Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. 

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Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü - Resim: 2

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü - Resim: 3

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü - Resim: 4

Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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