Okul bahçesinde kurt köpeği dehşeti: Yaralılar var!

Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı. Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı.