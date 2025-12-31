Okul bahçesinde kurt köpeği dehşeti: Yaralılar var!
Erzurum'da okul bahçesine giren kurt köpeğinin saldırdığı 3 öğrenci yaralandı. Sahip olduğu değerlendirilen köpek ise kaçtı.
Kaynak: DHA
Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı. Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı.
1 / 6
Köpek çevredekiler ve öğrenciler tarafından kemer ve tırmıkla uzaklaştırılırken, yaralanan toplam 3 öğrenci ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 / 6
KÖPEK KAYIP
Polis ve belediye ekipleri, saldırgan köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. (DHA)
3 / 6
4 / 6