Okul bahçesinde yıldırım faciası: 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ilkokul bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir çocuğun tedavisi sürüyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. O esnada yağmurdan korunmak için ağacın altında beklediği tahmin edilen 3 çocuk, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıalr Serkan Y. (13) ile Kasım Y. (14), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)