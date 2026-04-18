Okul bahçesinde yıldırım faciası: 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. O esnada yağmurdan korunmak için ağacın altında beklediği tahmin edilen 3 çocuk, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.