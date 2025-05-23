Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı
Kars'ta okul inşaatının temel kazısı sırasında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi.
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İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti.
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Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)
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