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Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı

Kars'ta okul inşaatının temel kazısı sırasında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.

Kaynak: DHA
Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi.

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Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı - Resim: 2

İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti. 

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Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı - Resim: 3

Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. 

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Okul inşaatında topraktan kafatası ve insan kemikleri fışkırdı - Resim: 4

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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