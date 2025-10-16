  1. Anasayfa
  4. Okul müdürünü 3 çocuğunun önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları videoya aldı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları kayda aldırdı.

Kaynak: İHA
Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 3 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

Çocuklarının korku dolu çığlıkları içirişinde bacaklarından vurulan F.Ö. de acıyla feryat etti. Saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö.'nün tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

