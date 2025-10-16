Okul müdürünü 3 çocuğunun önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları videoya aldı

Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 3 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.