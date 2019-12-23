Okul önünde saç saça baş başa kavga !
İngiltere'de bir okulun önünde birbirlerine hareket edip, kavga eden kadınlar ülkenin gündemine oturdu.
İngiltere, ülkenin Stoke-on-Trent kentinde yaşayan dört çocuk annesi kadını konuşuyor. 33 yaşındaki Leanne Farrell'in davası, ülkede gündem yarattı.
Akıllara durgunluk veren olay, 26 Eylül'de meydana geldi. Leanne Farrell, çocuklarını okula bıraktıktan sonra, sevgilisinin eski kız arkdaşına saldırdı.
Olay, Kuzey Staffordshire Mahkemesi'ne taşındı. Önceki gün görülen duruşmada, savcılık makamı olayın gelişimini anlattı.