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  3. 23 Aralık 2019 10:01

Okul önünde saç saça baş başa kavga !

İngiltere'de bir okulun önünde birbirlerine hareket edip, kavga eden kadınlar ülkenin gündemine oturdu.

Okul önünde saç saça baş başa kavga !

İngiltere, ülkenin Stoke-on-Trent kentinde yaşayan dört çocuk annesi kadını konuşuyor. 33 yaşındaki Leanne Farrell'in davası, ülkede gündem yarattı.

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Okul önünde saç saça baş başa kavga !

Akıllara durgunluk veren olay, 26 Eylül'de meydana geldi. Leanne Farrell, çocuklarını okula bıraktıktan sonra, sevgilisinin eski kız arkdaşına saldırdı.

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Okul önünde saç saça baş başa kavga !

Olay, Kuzey Staffordshire Mahkemesi'ne taşındı. Önceki gün görülen duruşmada, savcılık makamı olayın gelişimini anlattı.

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Okul önünde saç saça baş başa kavga !

Savcılık, iki kadının birbirini önceden beri tanıdığını, Leanne Farrell'in erkek arkadaşının, davacının eski sevgilisi olduğu bilgisini mahkemeye sundu.

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