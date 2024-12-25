Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada çok sayıda öğrencinin yaralandığı, yaralı öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.50 sularında merkez Pamukçu mevkiinde meydana geldi.
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İçerisinde 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu bir okul servisi ile bir tırın çarpışması sonucu yaşanan çift taraflı trafik kazasında çok sayıda yaralının bulunduğu ilk belirlemelere göre yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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