Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır

İçerisinde 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu bir okul servisi ile bir tırın çarpışması sonucu yaşanan çift taraflı trafik kazasında çok sayıda yaralının bulunduğu ilk belirlemelere göre yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.