Okul servisi ücretlerine zam yolda

"ÖĞRENCİLER HER GÜN AYNI KOLTUKTA OTURACAK"

Pandemi süreci boyunca öğrencilerin her gün aynı koltukta oturacağını ve belirlenen kapasitede öğrenci taşıyacaklarını ifade eden Öztürk, "Araçlarımızda yeteri kadar maske bulunacak. Çocuklarımız arabaya binerken dezenfekte ünitelerinden ellerini mutlaka dezenfekte edecek. Çocuklarımızın oturdukları yerler sabit olacak. Yani bugün bir numaralı koltukta oturan yarın 10 numaralı koltukta oturmayacak. Bakanlık ve valilik tarafından belirlenecek kapasitede öğrenci taşıyacağız. 13 Mart'tan beri okul servisleri çalışamıyorlar. Dışarıdan hiçbir gelirimiz yok. Okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz. Hem çocuklarımızı özledik hem de ekonomik olarak sıkıntıya girmeye başladık. Sağlıklı bir şekilde okullar açılır biz de çalışırız" diye konuştu.