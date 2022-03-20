Okul tatili haberleri peş peşe geldi: İşte 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller
Yoğun kar yağışının yeniden Türkiye'yi etkisi alması üzerine çok sayıda ilimizde eğitime ara verildi. İşte 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verilen illerimiz. NOT: ( Eğitime ara verilen illerimize yenileri eklendikçe alfabetik olarak bu haber güncellenmektedir )
AMASYA
Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
ARDAHAN
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.
BOLU
Bolu’da, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da etkili olan kar yağışıyla birlikte resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 tarihinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
DÜZCE
Düzce’de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.