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Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, okul tuvaletinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Ş.'yi okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

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Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 2

Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Ş.’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 3

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuriye Ş.’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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