Okul tuvaletinde baygın bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, okul tuvaletinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Ş.'yi okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.
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Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Ş.’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuriye Ş.’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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