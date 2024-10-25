Okula getirdiği silahla arkadaşını öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.