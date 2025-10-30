Okulda akılalmaz olay! Çıkan izdihamda birbirlerini ezdiler

Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.