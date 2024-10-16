Okulda dehşet anları: Öğretmen müdüre silah çekti

SİLAH TUTUKLUK YAPTI DIŞARIDA PATLADI

O sırada silah ateş aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.