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Okulda dehşet! Bir öğrenci arkadaşını bıçakladı

Bursa’da 12 yaşındaki ortaokul 6.sınıf öğrencisi arkadaşını bıçaklayarak yaralarken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Okulda dehşet! Bir öğrenci arkadaşını bıçakladı - Resim: 1

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6.sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10.sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı. 

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Okulda dehşet! Bir öğrenci arkadaşını bıçakladı - Resim: 2

Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı.

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Okulda dehşet! Bir öğrenci arkadaşını bıçakladı - Resim: 3

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı. 

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Okulda dehşet! Bir öğrenci arkadaşını bıçakladı - Resim: 4

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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