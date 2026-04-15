Okulda dehşet saçan saldırgan gizlice toprağa verildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulu pompalı tüfekle basıp 16 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren 19 yaşındaki Ö.K., gece saatlerinde polis eşliğinde toprağa verildi. Saldırganın ailesi de devlet korumasına alınarak, başka bir yere götürüldü.
Olay, dün ilçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı ve okuldan uzaklaştırıldığı belirtilen, daha sonra açık öğretim lisesine geçen Ö.K., av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına girip, önüne çıkanlara ateş açan K., 16 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru E.Ç.ile kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi gören öğretmen C.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin de saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı bildirildi. Diğer yandan ekiplere yakalanacağını anlayan K., tüfekle kendi yaşamına son verdi.
SOSYAL MEDYADA TEHDİT ETMİŞ
Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen K.'nin, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi.
Paylaşımlarda, K.'nin 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak' ve 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim' ifadelerini kullandığı tespit edildi.