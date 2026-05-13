Okulda inanılmaz olay: Küçük çocuk 1 dakikada 2 kez ölümden döndü

Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha K.'nin soluk borusuna takıldı. Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)