Okulda inanılmaz olay: Küçük çocuk 1 dakikada 2 kez ölümden döndü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ilkokul öğrencisi, yediği simit parçasının nefes borusuna kaçması 1 dakika içerisinde 2 kez ölümden döndü. Küçük çocuk, öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevralarıyla kurtarıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 22 Nisan günü saat 12.30 sularında İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu’nda korku dolu anlar yaşandı. 1. sınıf öğrencisi A.K. (6), yediği simit parçasının soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. Durumu fark eden öğretmenleri, bilinçli ilk yardım müdahalesi olan Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.
Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı. Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti.
Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha K.'nin soluk borusuna takıldı. Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)