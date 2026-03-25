Okulda kar spreyi eğlencesi kabusa dönüştü: 30 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl'de bir ilkokulda etkinliklerde kullanılan kar spreyinin sıkılması sonucu fenalaşan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bingöl şehir merkezinde bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda eğitim gören bir öğrencinin, kutlamalarda kullanılan bir kar spreyini sınıfa getirip ders arasında sıkması, onlarca çocuğun fenalaşmasına neden oldu.
Spreyden etkilenen öğrencilerde aniden nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. İlk etapta 6 öğrencinin etkilendiği belirtilen olayda, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen öğrenci sayısının 30’a yükseldiği açıklandı.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, “25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sularında, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında meydana gelen olayda; bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler gözlenmiştir. Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından ivedilikle müdahalede bulunulmuş, öğrenciler güvenli alana tahliye edilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verilmiştir. Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirmeler neticesinde Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencimizin burada gerekli tetkik ve tedavileri tamamlanmış olup, öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.