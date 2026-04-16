Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı: ''Her gördüğünü yapan bir çocuktu''
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda eğitim gören bir öğrenci, katil zanlısının takıntılı ve uyumsuz biri olduğunu anlattı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda dün gerçekleşen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından bölgede derin bir sessizlik hakim. Olayın yankıları sürerken, okulda öğrenim gören bir öğrenci, katil zanlısının sosyal profili ve sergilediği davranış bozuklukları hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Öğrenci, saldırganın okul ortamında "takıntılı" ve "uyumsuz" biri olarak tanındığını ifade etti. Saldırganın okul içindeki huzursuz yapısına dikkat çeken öğrenci, şahsın çevresindekilere karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu belirtti.
Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.